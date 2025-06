Trump vince sul fisco mondiale | accordo al G7 chi evita la stangata

Trump conquista un importante traguardo sul fronte fiscale mondiale, sfidando gli ostacoli e le aspettative. Nonostante le accuse di essere un personaggio controverso, il suo impegno nel portare a casa un accordo sulla minimum tax globale segna un punto decisivo nel panorama internazionale. Un risultato che potrebbe ridisegnare gli equilibri economici e fiscali, lasciando intravedere un futuro in cui le grandi multinazionali rischiano di dover fare i conti con nuove regole.

SarĂ pure un pazzoide, sgarbato e poco serio, come sostiene chi la sa lunga, ma Donald Trump continua collezionare successi. Ieri è stato il turno della global minimu tax, un boccone indigeribile che i grandi della terra da anni cercano di trovare il modo di mandare giĂą senza risultati di rilievo. Ebbene, l’accordo adesso sembra arrivato. E per quanto il regime di esenzioni per le imprese Usa (in particolare le big tech) possa senza dubbio far parlare di vittoria del tycoon, sembra che la soluzione raggiunta accontenti un po’ tutti. Il nostro ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, parla di «un compromesso onorevole trovato con l'amministrazione americana che protegge le nostre imprese dalle ritorsioni automatiche» originariamente previste da una norma all’esame del Senato americano. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Trump vince sul fisco mondiale: accordo al G7, chi evita la stangata

In questa notizia si parla di: trump - accordo - vince - fisco

“Houthi arresi? In realtà per Trump quell’operazione militare costava troppo, così ha scaricato Israele e trovato l’accordo” - Roma, 13 maggio 2025 - La conclusione della campagna militare statunitense contro gli Houthi ha sorpreso molti, con Donald Trump che annuncia la resa dei ribelli yemeniti.

Le multinazionali con sede negli Stati Uniti non saranno pienamente soggette alle nuove regole, in virtĂą delle imposte giĂ versate al fisco americano Vai su Facebook

Trump vince sul fisco mondiale: accordo al G7, chi evita la stangata; I piccoli investitori scommettono su Trump | .it; Investimenti, chi vince e chi perde nei primi 100 giorni di Trump.

'Accordo tra fisco e immigrazione Usa per scovare gli illegali' - 'Accordo tra fisco e immigrazione Usa per scovare gli illegali' Wsj: Ice potrà fiornire all'Irs una lista di nomi da controllare WASHINGTON , 23 marzo 2025, 14:14 ... Come scrive ansa.it

Fisco: Pd, interrogazioni su riforma Trump, quali conseguenze? - se l'accordo firmato a Washington lo scorso 18 aprile tra la Presidente Meloni e Donald Trump ... Si legge su ansa.it