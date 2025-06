Trump si intesta anche la pace tra Congo e Rwanda Prezzo e silenzi di un accordo iniquo e forse inutile

Nel teatro diplomatico, Donald Trump si attribuisce la paternità di un accordo di pace tra Congo e Rwanda, presentato come una svolta storica. Ma dietro il consenso ufficiale, si nascondono silenzi e questioni ancora irrisolte. Un gesto che potrebbe rivelarsi più simbolico che effettivo, sollevando dubbi sulla reale portata di questa iniziativa e sul suo impatto duraturo. La domanda resta: quanto davvero vale un accordo firmato sotto i riflettori?

È stata presentata come la "storica firma di un accordo di pace onnicomprensivo" da Massad Boulos, uomo d'affari statunitense di origini libanesi, nonché consuocero di Donald Trump, che dall'aprile 2025 lo stesso presidente Usa ha nominato "senior advisor" per l' Africa. Nello studio ovale, con l'ormai rituale scenografia, seduto alla sua scrivania, Trump si è intestato il merito di aver messo fine al conflitto fra Repubblica Democratica del Congo e Rwanda. In piedi alle sue spalle, i ministri degli esteri dei due Paesi, Thérèse Kayikwamba Wagner e Olivier Nduhungirehe (foto), oltre al segretario di Stato Marco Rubio, al vicepresidente J.

