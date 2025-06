Trump scatenato in tv | attacchi a Cina Iran e Biden Powell? Stupido E ho acquirenti per TikTok

In un’esplosione di dichiarazioni, Trump infiamma la tv con attacchi a Cina, Iran e Biden, definendo Powell “stupido”. Ma il suo colpo più sorprendente? L’annuncio di aver trovato un compratore per TikTok. Con il suo solito stile diretto, chiude dicendo che non prevedono proroghe sui dazi oltre il 6 luglio. La politica e il mercato restano in attesa di sviluppi sorprendenti.

Poi annuncia: «C'è un compratore per TikTok». E sul tema dazi: «Non credo servirà una proroga rispetto alla data del 6 luglio». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Trump scatenato in tv: attacchi a Cina, Iran e Biden. "Powell? Stupido. E ho acquirenti per TikTok"

