Trump rivendica offensiva in Iran | Erano a un passo dalla bomba nucleare

Trump rivendica un'azione offensiva in Iran, sostenendo che il paese fosse ormai sul punto di possedere l'atomica. Secondo il presidente USA, Teheran si sta concentrando sulla ricostruzione interna e sulla stabilitĂ economica, lasciando da parte i piani nucleari. Questa mossa potrebbe portare a un nuovo scenario regionale, incentivando altri paesi a cessare le ostilitĂ con Israele. L'articolo Trump rivendica offensiva in Iran: un passo decisivo o un rischio calcolato?

