Trump ' non credo servirà prorogare la scadenza sui dazi'

Donald Trump ha dichiarato che non ritiene necessaria una proroga per la scadenza sui dazi del 9 luglio, sottolineando come il suo team stia già lavorando con circa 200 Paesi attraverso lettere ufficiali. Con accordi già siglati con Cina e Gran Bretagna e trattative in corso con altri, l'amministrazione punta a mantenere un approccio deciso e strategico. La questione dei dazi rimane al centro dell'attenzione globale, ma le sue mosse sembrano mirate a consolidare il commercio internazionale.

"Potrei farlo ma non credo ci siamo bisogno", di prorogare la scadenza del 9 luglio sui dazi". Lo ha detto Donald Trump in un'intervista a Fox News precisando che il suo team "sta inviando lettere" ai circa 200 Paesi colpiti dalle misure. "Abbiamo fatto un accordo sui dazi con la Cina e con la Gran Bretagna, stiamo lavorando ad intese con tutti gli altri".

