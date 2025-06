Trump l' Iran era vicino all' atomica | bomba in tv

In un’intervista esclusiva, il presidente Donald Trump ha rivelato che l’Iran era vicino a perfezionare la bomba atomica, sottolineando come gli attacchi statunitensi abbiano distrutto i principali siti nucleari di Fordow, Isfahan e Natanz. Una dichiarazione che scuote le certezze e riaccende il dibattito sulla corsa agli armamenti in Medio Oriente. Ma cosa significa davvero questa escalation? È solo l’inizio di una nuova era di tensioni o una strategia statunitense per mantenere il controllo?

" L'Iran era vicino alla produzione della bomba atomica": il presidente americano Donald Trump lo ha detto in un'intervista esclusiva al programma Sunday Morning Futures su Fox News. La prima intervista dopo gli attacchi ai siti nucleari irianiani. E in un passaggio, il capo della Casa Bianca ha ribadito infatti che l'attacco statunitense ha permesso di distruggere i siti di Fordow, Isfahan e Natanz. "Non li abbiamo solo colpiti, abbiamo provocato danni definitivi - ha spiegato -. Il loro programma nucleare è stato annientato come nessuno aveva mai visto prima. Ciò ha significato la fine delle loro ambizioni nucleari, almeno per un certo periodo.

