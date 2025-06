Trump | L’Iran era vicino alla produzione della bomba atomica

Dopo l’attacco degli Stati Uniti all’Iran, Donald Trump rivela che Teheran era ormai vicina alla produzione della bomba atomica. In un’intervista esclusiva, il presidente ha sottolineato come i raid abbiano inflitto danni irreparabili ai siti nucleari di Fordow, Isfahan e Nataz, confermando la gravità dell’operazione e promettendo di onorare i piloti coinvolti. Un momento cruciale che potrebbe cambiare gli equilibri internazionali in modo decisivo.

Nella sua prima intervista dopo l’ attacco degli Stati Uniti all’Iran, il presidente americano Donald Trump ha detto che «Teheran era vicina alla produzione della bomba atomica », ribadendo che l’offensiva ha gravemente danneggiato i siti nucleari di Fordow, Isfahan e Nataz. «Non li abbiamo solo colpiti, abbiamo provocato danni definitivi», ha dichiarato a Fox News aggiungendo che onorerà i piloti che hanno bombardato gli impianti ospitandoli alla Casa Bianca. Trump si è anche detto disposto a revocare le sanzioni contro l’Iran nel caso in cui decidesse di adottare una « politica più pacifica ». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Trump: «L’Iran era vicino alla produzione della bomba atomica»

