Nel vortice delle tensioni internazionali, Trump lancia un messaggio deciso: l'Iran era vicino alla produzione di bombe atomiche e i raid americani hanno distrutto tre siti chiave. La scena geopolitica si infiamma, mentre il presidente continua a sostenere con fermezza la sua posizione. Ma cosa si nasconde dietro queste dichiarazioni e quali ripercussioni avranno sul futuro della regione? Scopriamo insieme i dettagli di questa intricata vicenda.

Trump insiste. E rilancia. Il presidente continua a sostenere che i tre siti iraniani colpiti nei raid americani di una settimana fa - Fordow, Isfahan e Natanz - sono stati distrutti. «Non. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Trump: «L'Iran era vicino alla produzione della bomba atomica. C'è un acquirente per TikTok, persone molto ricche»

Trump in Arabia Saudita: cosa ha detto su Iran, Ucraina e Gaza - Durante il suo discorso all'International Conference Forum di Riyadh, il presidente Donald Trump ha affrontato temi cruciali come l'Iran, la situazione in Ucraina e il conflitto a Gaza.

Un membro del parlamento iraniano ha lanciato un duro avvertimento agli Stati Uniti in seguito ai recenti attacchi aerei contro gli impianti nucleari iraniani, affermando che il presidente Donald Trump dovrebbe "ordinare la produzione in serie" di "bare" per le f

