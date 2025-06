Trump Iran era vicino alla produzione della bomba atomica

In un'intervista a Fox News, Donald Trump ha riaffermato con fermezza che l'Iran stava avvicinandosi pericolosamente alla produzione di armi nucleari. Sostenendo che i recenti raid americani abbiano causato danni irreparabili ai siti di Fordow, Isfahan e Natanz, l'ex presidente mette in discussione le attuali strategie diplomatiche e militari. Ma cosa significherĂ tutto questo per il futuro geopolitico della regione?

"L'Iran era vicino alla produzione della bomba atomica ". Lo ha ribadito Donald Trump in un'intervista a Fox News. Il presidente Usa continua a sostenere che i tre siti iraniani colpiti nei raid americani di una settimana fa - Fordow, Isfahan e Natanz - sono stati distrutti. "Non li abbiamo solo colpiti, abbiamo provocato danni definitivi". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump, Iran era vicino alla produzione della bomba atomica

In questa notizia si parla di: trump - iran - vicino - produzione

Trump in Arabia Saudita: cosa ha detto su Iran, Ucraina e Gaza - Durante il suo discorso all'International Conference Forum di Riyadh, il presidente Donald Trump ha affrontato temi cruciali come l'Iran, la situazione in Ucraina e il conflitto a Gaza.

Un membro del parlamento iraniano ha lanciato un duro avvertimento agli Stati Uniti in seguito ai recenti attacchi aerei contro gli impianti nucleari iraniani, affermando che il presidente Donald Trump dovrebbe "ordinare la produzione in serie" di "bare" per le f Vai su Facebook

Translate postI FRACKERS DICONO NO A TRUMP SULLE TRIVELLAZIONI (The Wall Street Journal, Benoît Morenne, 24 giugno 2025) Donald Trump, di fronte alle crescenti tensioni in Medio Oriente dopo gli attacchi USA all’Iran, ha esortato i produttori di pet Vai su X

Grossi: arricchimento potrebbe riprendere presto. Trump: tre siti distrutti - Trump: Revochero sanzioni se Iran resta pacifico; Iran-Israele, le news sulla guerra. Trump: “Iran era vicino alla produzione della bomba atomica”; Trump: «L’Iran era vicino all’atomica». Gaza, oltre 80 morti in 24 ore.

Trump, Iran era vicino alla produzione della bomba atomica - "L'Iran era vicino alla produzione della bomba atomica". Segnala ansa.it

Trump a Fox News per la prima intervista dopo l'attacco in Iran: «Teheran era vicino alla produzione dell'atomica» - Il presidente degli Stati Uniti è intervenuto a Fox News con un'intervista esclusiva per la prima volta dopo gli attacchi ai siti iraniani ... corriere.it scrive