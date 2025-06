Trump intervistato da Fox News | Teheran era vicina alla produzione dell' atomica E annuncia | C' è un compratore per TikTok

Nell’ultima intervista a Fox News, Trump ha svelato dettagli sorprendenti: Teheran era vicina alla produzione dell’atomica e ha annunciato un nuovo acquirente su TikTok. Sul fronte dei dazi, il suo commento è netto: «Non credo servirà una proroga oltre il 6 luglio», mentre le trattative con il Canada sono sospese. Cosa ci riserverà il futuro? Restate sintonizzati per scoprire gli sviluppi più caldi della scena internazionale.

Sul tema dazi: «Non credo servirà una proroga rispetto alla data del 6 luglio. Con il Canada trattative sospese». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Trump intervistato da Fox News: «Teheran era vicina alla produzione dell'atomica». E annuncia: «C'è un compratore per TikTok»

In questa notizia si parla di: trump - intervistato - news - teheran

Trump intervistato da Fox News: «Teheran era vicina alla produzione dell'atomica. Pronti a togliere sanzioni se l'Iran sceglie politica di pace» Vai su X

#Tg2000, #25giugno 2025 - ore 12 #Iran #Israele #Netanyahu #Trump #Teheran #Khamenei #Ucraina #Russia #Zelensky #PapaLeoneXIV #NATOSummit #Rutte #AuroraManiscalco #GiuliaTramontano #Impagnatiello #FineVita #TV2000 #News Vai su Facebook

Trump a Fox News per la prima intervista dopo l'attacco in Iran: «Teheran era vicina alla produzione dell'atomica»; Trump in esclusiva a Fox News: Gli iraniani non sapevano dell'attacco e non hanno spostato nulla; Trump: sono disposto a revocare le sanzioni all’Iran, se adotterà una politica pacifica.

Trump a Fox News per la prima intervista dopo l'attacco in Iran: «Teheran era vicina alla produzione dell'atomica» - Donald Trump è intervenuto a Fox News, nel corso del programma «Sunday Morning Futures» con Maria Bartiromo, per la prima intervista dopo l'attacco in Iran. Riporta informazione.it

Trump in esclusiva a Fox News: "Gli iraniani non sapevano dell'attacco e non hanno spostato nulla" - Il presidente Usa Donald Trump intervistato da Fox News respinge l'idea che l'Iran abbia nascosto l'uranio prima dell'attacco degli Stati Uniti. Scrive informazione.it