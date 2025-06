Trump intervistato da Fox News | Se Teheran fa quel che deve disposto a ritirare le sanzioni

Nella recente intervista a Fox News, Trump ha lasciato intendere che Teheran potrebbe ottenere ciò che desidera, portando a un possibile ritiro delle sanzioni. Inoltre, ha annunciato: «C'è un compratore per TikTok», sottolineando l'importanza strategica di questa operazione. Sui dazi, infine, ha precisato: «Non credo servirà una proroga rispetto alla data del 6 luglio». Un quadro che fa riflettere sulle future mosse della scena internazionale.

Poi annuncia: «C'è un compratore per TikTok». E sul tema dazi: «Non credo servirà una proroga rispetto alla data del 6 luglio». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Trump intervistato da Fox News: «Se Teheran fa quel che deve, disposto a ritirare le sanzioni»

In questa notizia si parla di: trump - intervistato - news - teheran

Trump intervistato da Fox News: «Teheran era vicina alla produzione dell'atomica». E annuncia: «C'è un compratore per TikTok» - Nell’ultima intervista a Fox News, Trump ha svelato dettagli sorprendenti: Teheran era vicina alla produzione dell’atomica e ha annunciato un nuovo acquirente su TikTok.

Trump intervistato da Fox News: «Teheran era vicina alla produzione dell'atomica. Pronti a togliere sanzioni se l'Iran sceglie politica di pace» Vai su X

#Tg2000, #25giugno 2025 - ore 12 #Iran #Israele #Netanyahu #Trump #Teheran #Khamenei #Ucraina #Russia #Zelensky #PapaLeoneXIV #NATOSummit #Rutte #AuroraManiscalco #GiuliaTramontano #Impagnatiello #FineVita #TV2000 #News Vai su Facebook

Trump intervistato da Fox News: «Teheran era vicina alla produzione dell'atomica. TikTok? Abbiamo un acquirente»; Trump in esclusiva a Fox News: Gli iraniani non sapevano dell'attacco e non hanno spostato nulla; Trump: sono disposto a revocare le sanzioni all’Iran, se adotterà una politica pacifica.

Trump: "L'Iran era vicino all'arma atomica". Poi annuncia: "C'è un acquirente per Tik Tok" - Pensando all'Iran Trump è convinto di una cosa: "L'ultima cosa che vogliono fare in questo momento è pensare al nucleare. Lo riporta msn.com

Trump a Fox News per la prima intervista dopo l'attacco in Iran: «Teheran era vicina alla produzione dell'atomica» - Donald Trump è intervenuto a Fox News, nel corso del programma «Sunday Morning Futures» con Maria Bartiromo, per la prima intervista dopo l'attacco in Iran. Riporta informazione.it