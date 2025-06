Trump insiste sulla tregua a Gaza | Fate l’accordo rilasciate gli ostaggi L’Idf ordina evacuazioni nel Nord della Striscia

In un crescendo di tensioni e diplomazia, Donald Trump torna a puntare il dito su Gaza, chiedendo con forza un accordo e la liberazione degli ostaggi. La sua chiamata arriva mentre l'IDF ordina evacuazioni nel nord della striscia, e le parti coinvolte si preparano a un possibile cambio di passo. Ma quale sarà il vero impatto di queste pressioni? Scopriamolo insieme, perché il futuro di Gaza potrebbe essere a un bivio cruciale.

Dopo l’Iran per Donald Trump è arrivato il momento di Gaza, evidentemente. Ieri aveva parlato di una tregua da far partire nella Striscia “ entro la settimana “, provocando qualche muguno tra le “fonti” non meglio specificate all’interno del governo di Israele. E nella notte (italiana) il presidente degli Stati Uniti ha insistito, usando il maiuscoletto in un suo post “urlato” sul social Truth: “FATE L’ACCORDO A GAZA. RIPORTATE INDIETRO GLI OSTAGGI!!!”. Il post, privo di contesto, viene interpretato dai media israeliani come una nuova dichiarazione per fare pressione sul premier Benyamin Netanyahu affinchĂ© concluda l’accordo di cessate il fuoco, del quale venerdì il tycoon ha previsto la sigla “entro una settimana”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it