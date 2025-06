Trump insiste | Iran era vicino alla bomba atomica Ora l' accordo a Gaza

Donald Trump ha ribadito che l'Iran era a settimane dalla bomba nucleare e che le operazioni contro Fordow sono state decisive. Mentre il Medio Oriente resta al centro dell'attenzione internazionale, il tycoon ha anche commentato la situazione a Gaza e il coinvolgimento di Benjamin Netanyahu nel processo israeliano. La sua analisi offre uno sguardo pungente sulle tensioni che scuotono la regione, lasciando intendere che...

Dall'Iran a Gaza al processo che in Israele vede coinvolto il primo ministro Benjamin Netanyahu. In un'intervista a Fox News il presidente americano, Donald Trump, ha passato in rassegna tutte le tematiche principali che riguardano l'area del Medioriente. Il tycoon ha ribadito che l'Iran era "a settimane" dalla bomba nucleare e che l'impianto di Fordow è stato "attraversato come burro" dalle bombe made in Usa. Trump ha anche aggiunto che è disposto a revocare le sanzioni a Teheran se gli iraniani "riusciranno a essere pacifici e a dimostrarci che non causeranno più danni" e questo "farebbe una grande differenza" per il paese degli ayatollah. 🔗 Leggi su Iltempo.it