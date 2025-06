Trump incalza Netanyahu | Fate l’accordo a Gaza riportate indietro gli ostaggi!

In un messaggio che ha catturato l'attenzione internazionale, Donald Trump incita con forza Netanyahu a raggiungere un accordo a Gaza e a riportare a casa gli ostaggi. La sua chiamata urgente, senza precedenti, mette in evidenza le tensioni crescenti e il pressing sul primo ministro israeliano per una risoluzione rapida del conflitto. Ma cosa significa davvero questa pressione e quali potrebbero essere le conseguenze di un accordo?

« FATE L’ACCORDO A GAZA. RIPORTATE INDIETRO GLI OSTAGGI!!! » Lo scrive su Truth Donald Trump. Il post, privo di contesto, viene interpretato dai media israeliani come una nuova dichiarazione del presidente Usa per fare pressione sul premier Benyamin Netanyahu affinchĂ© concluda l' accordo di cessate il fuoco, del quale venerdì il tycoon ha previsto la sigla «entro una settimana». Nelle scorse. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Trump incalza Netanyahu: “Fate l’accordo a Gaza, riportate indietro gli ostaggi!”

