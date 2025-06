Trump ' in Senato una grande vittoria sulla legge di spesa'

La "grande vittoria" celebrata da Donald Trump al Senato segna un momento cruciale nella sua battaglia politica, rafforzando il suo ruolo di protagonista sulla scena nazionale. Con entusiasmo e determinazione, Trump si rivolge ai sostenitori, ricordando l'importanza di "Make America Great Again" e alimentando le speranze di un futuro di successi. Questa vittoria non solo riscrive le dinamiche legislative, ma anche rafforza la sua influenza nel panorama politico americano.

"Stasera abbiamo assistito a una grande vittoria al Senato con il Great, Big, Beautiful Bill". Lo scrive su Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dopo che il Senato Usa ha aperto il dibattito sulla legge di spesa del tycoon. In post successivi, il leader americano si è prima detto "molto orgoglioso del Partito repubblicano stasera", prima di rilanciare il suo slogan " Make America great again ". La "grande vittoria" celebrata da Trump "non sarebbe mai accaduta senza il fantastico lavoro dei senatori Rick Scott, Mike Lee, Ron Johnson e Cynthia Lummis", scrive il tycoon su Truth. "Loro, insieme a tutti gli altri patrioti repubblicani che hanno votato a favore della proposta di legge, sono persone che amano veramente il nostro Paese! Come Presidente degli Stati Uniti, sono orgoglioso di tutti loro e non vedo l'ora di lavorare con loro per far crescere la nostra economia, ridurre gli sprechi, proteggere i nostri confini, lottare per i nostri militariveterani, garantire che il nostro sistema Medicaid aiuti chi ne ha veramente bisogno, proteggere il nostro secondo emendamento e molto altro", sottolinea ancora il presidente Usa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net