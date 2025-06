Trump in pressing su Hamas e Netanyahu | Fate un accordo per Gaza

In un clima di tensione crescente, Donald Trump esorta a un accordo tra Netanyahu e Hamas per alleviare la crisi a Gaza, definendo il processo giudiziario contro il premier israeliano una follia che ostacola i negoziati con Hamas e Iran. Mentre l'IDF ordina evacuazioni e Teheran denuncia vittime in un raid, il quadro si fa sempre più complesso, mettendo in evidenza quanto sia cruciale trovare soluzioni diplomatiche rapide e decisive per riaprire un canale di pace.

Trump definisce il processo a Netanyahu una follia che ostacola i negoziati con Hamas e Iran. Intanto, l'Idf ordina evacuazioni a Gaza e Teheran denuncia 71 morti in un raid sul carcere di Evin. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Trump in pressing su Hamas e Netanyahu: "Fate un accordo per Gaza"

In questa notizia si parla di: trump - hamas - netanyahu - gaza

Trump bypassa Israele: Hamas libera l’ostaggio Usa - Donald Trump sorprende nuovamente la scena internazionale, bypassando Israele per negoziare direttamente con Hamas.

#Tg2000, #23giugno 2025 - ore 12 #Iran #Trump #Khamenei #Netanyahu #Israele #Gaza #Hamas #Ucraina #Kiev #Russia #Damasco #Siria #Isis #Università #Medicina #Meteo #Caldo #TV2000 #News @tg2000it Vai su X

VIDEO #Trump assolve #Netanyahu : il criminale, che a #Gaza ha sterminato già 56.259 persone, ora è un eroe. Sulla nostra #primapagina di oggi,... Vai su Facebook

Media, decine di morti nella Striscia. Trump annuncia: Cessate il fuoco entro una settimana - L'Idf e lo Shin Bet annunciano di aver ucciso uno dei fondatori di Hamas che ha ideato l'attacco del 7/10, Hacham Muhammad Issa al-Issa figura di spicco del grupp; Trump in pressing su Hamas e Netanyahu: Fate un accordo per Gaza; Israele-Gaza, ecco il nuovo Medio Oriente secondo Trump e Netanyahu.

Trump in pressing su Hamas e Netanyahu: "Fate un accordo per Gaza" - Intanto, l'Idf ordina evacuazioni a Gaza e Teheran denuncia 71 morti in un raid sul carcere di Evin ... Si legge su ilgiornale.it

Guerra Iran-Israele, Trump: «Fate l'accordo con Gaza, riportate indietro gli ostaggi!» - Il post, privo di contesto, viene interpretato dai media israeliani come una ... Segnala ilmessaggero.it