Trump in pressing per la tregua a Gaza ma Hamas frena | Condizioni impossibili

In un clima di tensione alle stelle, Trump si mobilita per una tregua a Gaza, ma Hamas si oppone con condizioni irraggiungibili. Nel frattempo, il processo a Netanyahu viene definito una follia che blocca i negoziati con Hamas e Iran. L'IDF ordina evacuazioni mentre Teheran denuncia un tragico raid, segnando un quadro di crisi e tensioni internazionali senza precedenti, lasciando il mondo incerto sul futuro di questa complessa situazione.

Trump definisce il processo a Netanyahu una follia che ostacola i negoziati con Hamas e Iran. Intanto, l'Idf ordina evacuazioni a Gaza e Teheran denuncia 71 morti in un raid sul carcere di Evin. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it ¬© Ilgiornale.it - Trump in pressing per la tregua a Gaza, ma Hamas frena: "Condizioni impossibili"

#MedioOriente Pressing per una tregua a Gaza da Usa e Qatar. Trump ha dichiarato che Israele sta lavorando a un accordo con Hamas sugli ostaggi. Ma a Tel Aviv i parenti dei rapiti protestano nuovamente, nel timore che i loro cari siano parte marginale di Vai su X

¬ęContinuano a uccidere i bambini, non sono uomini!". √ą la riflessione di Roberto Benigni ospite di Propaganda Live su La7 sulle guerre in corso nel mondo, con particolare riferimento al conflitto in Ucraina, alla situazione in Palestina e Gaza e alle tragedie nel Vai su Facebook

