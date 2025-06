Trump ' fate l' accordo a Gaza riportate indietro ostaggi'

In un appello rivoluzionario, Donald Trump invita a un accordo a Gaza e al rilascio degli ostaggi, accendendo i riflettori su una crisi che chiede soluzioni immediate. Il suo post, senza precedenti contesti ufficiali, viene interpretato come un messaggio diretto a Netanyahu, spingendo per un cessate il fuoco entro una settimana. La situazione si fa sempre piĂą complessa: vedremo se questa pressione potrĂ portare a un esito positivo.

"FATE L'ACCORDO A GAZA. RIPORTATE INDIETRO GLI OSTAGGI!!!" Lo scrive su Truth Donald Trump. Il post, privo di contesto, viene interpretato dai media israeliani come una nuova dichiarazione del presidente Usa per fare pressione sul premier Benyamin Netanyahu affinchĂ© concluda l'accordo di cessate il fuoco, del quale venerdì il tycoon ha previsto la sigla "entro una settimana". Nelle scorse ore, Trump è tornato a chiedere l'annullamento del processo contro Bibi sottolineando che "in questo momento sta negoziando un accordo con Hamas, che includerĂ la restituzione degli ostaggi ".

