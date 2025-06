Trump | Disposto a revocare sanzioni a Iran Teheran nega di aver minacciato ispettori Aiea

In un sorprendente cambio di rotta, Donald Trump si mostra disposto a revocare le sanzioni contro l’Iran, nonostante le accuse di Tehran di aver negato minacce agli ispettori dell’Aiea. L’ex presidente statunitense sostiene che l’Iran fosse a un passo dall’atomica, alimentando tensioni e dubbi sulla reale portata delle attività nucleari di Teheran. La situazione resta complessa e piena di incognite, lasciando il mondo a chiedersi quali saranno i prossimi passi.

(Adnkronos) – L'Iran era vicino alla bomba atomica. Ne è convinto il presidente Usa Donald Trump che, allo stesso tempo, si dice disposto a revocare le sanzioni a Teheran che, dal canto suo nega di aver minacciato né il direttore dell'Aiea Grossi né gli ispettori. 'L'Iran era vicino alla produzione della bomba atomica'' prima dei raid . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

