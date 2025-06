Trump | C’è un acquirente per TikTok sono persone molto ricche

Donald Trump rivela che un acquirente per TikTok esiste: si tratta di persone molto ricche, ma ancora senza nome. La decisione di prorogare la scadenza per la vendita della piattaforma social cinese riflette le tensioni geopolitiche e le strategie di sicurezza degli Stati Uniti. La posta in gioco è alta, e il futuro di TikTok potrebbe cambiare radicalmente. Resta da scoprire chi sarà il nuovo proprietario di questa app così popolare tra i giovani.

WASHINGTON – “C’è un acquirente per TikTok”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un’intervista a Fox News senza tuttavia rivelare il nome. “Sono persone molto ricche”, si è limitato a dire il tycoon, che ha prorogato a settembre la scadenza per la vendita della piattaforma social cinese ad un’azienda americana. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Trump: “C’è un acquirente per TikTok, sono persone molto ricche”

In questa notizia si parla di: trump - acquirente - tiktok - sono

Trump, 'c'è un acquirente per TikTok, persone molto ricche' - C'è un'onda di suspence intorno alla possibile vendita di TikTok, e ora anche Donald Trump interviene con una rivelazione intrigante: "C'è un acquirente per TikTok".

Trump: “C'è un acquirente per TikTok, sono persone molto ricche, Xi accetterà” Vai su X

? ''Abbiamo un acquirente per TikTok, un gruppo di persone molto ricche''. Lo ha dichiarato il presidente americano Donald Trump nel corso di una intervista a Fox News. Top secret sull'identità degli acquirenti, ''ve lo dirò tra circa due settimane'', ha aggiunto Vai su Facebook

Trump: C'è un acquirente per TikTok. Un gruppo di persone molto ricche; Trump: 'C'è un acquirente per TikTok, Xi accetterà'; TikTok, Trump: C'è un acquirente, un gruppo di persone molto ricche.

Trump: “C'è un acquirente per TikTok, sono persone molto ricche, Xi accetterà” - Il presidente Usa, che ha prorogato a settembre la scadenza per la vendita della piattaforma social ad un'azienda americana, ha promesso di rivelarne il nome entro due settimane. Riporta msn.com

Trump: 'C'è un acquirente per TikTok, Xi accetterà' - Dopo aver prorogato la scadenza per la vendita della piattaforma cinese a settembre, Donald Trump ha infatti ha annunciato ... Scrive ansa.it