Trump ' c' è un acquirente per TikTok persone molto ricche'

C'è un'onda di suspence intorno alla possibile vendita di TikTok, e ora anche Donald Trump interviene con una rivelazione intrigante: "C'è un acquirente per TikTok". Senza svelare i nomi, il presidente ha sottolineato che si tratta di persone molto ricche, lasciando aperta la porta a molte ipotesi. La questione, che ha diviso opinionisti e utenti, potrebbe presto avere una svolta decisiva. Resta da scoprire chi si nasconde dietro questa compravendita potenziale.

"C'è un acquirente per TikTok ". Lo ha detto Donald Trump in un'intervista a Fox News senza rivelare il nome. "Sono persone molto ricche", si è limitato a dire il presidente che ha prorogato a settembre la scadenza per la vendita della piattaforma social ad un'azienda americana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump, 'c'è un acquirente per TikTok, persone molto ricche'

In questa notizia si parla di: trump - acquirente - tiktok - persone

#TikTok, #Trump concede una nuova proroga: altri 90 giorni per trovare un acquirente Vai su X

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che sia Israele sia l'Iran hanno violato il cessate il fuoco da lui annunciato poche ore prima e che non era soddisfatto di nessuno dei due Paesi ma in particolar modo di Israele. Lo riportano i media inter Vai su Facebook

Trump, 'c'è un acquirente per TikTok, persone molto ricche'; Trump: “C’è un compratore per TikTok, un gruppo di persone molto ricche”; Trump, 'c'è un acquirente per TikTok, persone molto ricche'.

Trump, 'c'è un acquirente per TikTok, persone molto ricche' - Lo ha detto Donald Trump in un'intervista a Fox News senza rivelare il nome. Segnala ansa.it

Trump annuncia che c’è un acquirente per Tiktok senza svelarne l’identità - Donald Trump conferma l’interesse di acquirenti americani per TikTok, mentre la trattativa si complica tra esigenze di sicurezza nazionale e tensioni geopolitiche tra Stati Uniti e Cina. Si legge su gaeta.it