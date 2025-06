Trump allarga l’Atlantico Al G7 le big tech Usa schivano la tassa globale

Roma, 29 giugno 2025 – Vittoria per Donald Trump e le big tech Usa. Le sette maggiori economie al mondo hanno raggiunto un accordo per evitare che le più grande aziende a stelle e strisce paghino più tasse all’estero, per un risparmio di circa 100 miliardi di dollari di tasse all’estero. La mossa potrebbe radicalmente modificare l’accordo sulla tassa minima globale del 2021, che sarà discusso nelle prossime settimane all’Ocse. Soddisfatto il ministro dell’economia e delle Finanze italiano, Giancarlo Giorgetti, che ha definito l’accordo un “onorevole compromesso”. “Protegge le nostre imprese dalle ritorsioni automatiche degli Usa”, ha dichiarato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump allarga l’Atlantico. Al G7, le big tech Usa schivano la tassa globale

