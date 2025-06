Truffe telefoniche ad anziani Sventati tre casi in provincia

In un’epoca in cui le truffe telefoniche colpiscono sempre più spesso le persone più vulnerabili, il coraggio e la collaborazione tra vittime e forze dell’ordine si rivelano fondamentali. Recenti interventi dei Carabinieri di Codigoro nel Basso Ferrarese hanno sventato tre tentativi di truffa ad anziani, salvando vite e risparmi. Un esempio di come la solidarietà e l’attenzione possano fare davvero la differenza.

Sventate altre truffe con vittime persone anziane o sole. Si tratta di una piaga che si ripete e stavolta grazie solo alla sinergia tra vittime e carabinieri ha permesso di evitare il peggio. Nello specifico sul territorio basso ferrarese, i carabinieri della stazione di Codigoro sono intervenuti in relazione a due distinti episodi riguardanti truffe in danno di persone anziane, riuscendo a congelare in due casi le somme versate dai malcapitati. Il fatto si è verificato nella giornata del 24 giugno. Il primo riguarda un pensionato della zona che è stato raggirato telefonicamente da un sedicente agente della polizia postale, che lo ha convinto ad effettuare un bonifico di oltre 7. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Truffe telefoniche ad anziani. Sventati tre casi in provincia

