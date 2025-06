Trucco estate 2025 | Sarah Catherine Hook di The White Lotus lancia le Champagne Cheeks

Il trucco estate 2025 si fa sempre più innovativo, e Sarah Catherine Hook di The White Lotus ci apre le porte a una tendenza irresistibile: le Champagne Cheeks. Addio effetti sunburned, benvenute gote rosate e luminose che catturano l’essenza della stagione vacanziera. Questa proposta di make-up fresca e giovane promette di diventare il must-have dell’estate. Scopri come sfoggiare anche tu questo look irresistibile e lasciarti conquistare dalla sua naturale luminosità!

Addio effetto sunburned e benvenute champagne cheeks: è quest’ultima, infatti, una delle tendenze trucco estate più forti del momento. Le gote intensamente rosate ma al tempo stesso luminose sono state lanciate dall’attrice Sarah Catherine Hook durante la terza stagione della serie The White Lotus. Su di lei, infatti, la make up artist Rebecca Hickey, ha voluto realizzare un beauty look fresco, giovane e vacanziero con guance rosé e luminose che hanno subito dettato tendenza. Ma come si realizza la tendenza trucco champagne cheeks? Come si realizza la tendenza trucco champagne cheeks con il blush luminoso. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Trucco estate 2025: Sarah Catherine Hook di The White Lotus lancia le Champagne Cheeks

