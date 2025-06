Trovato senza vita Ugo Fattore | il turista era cercato in tutta la valle

La tragica scoperta di Ugo Fattore, il turista scomparso in Val Pramper, ha scioccato tutta la comunità. Dopo giorni di ricerche estenuanti, le speranze si sono spente nel peggiore dei modi. La sua scomparsa aveva acceso l’allarme tra amici e familiari, che ora piangono la perdita di un uomo amato. La vicenda mette ancora una volta in luce la drammatica imprevedibilità di questi incidenti, lasciando tutti a riflettere sulla fragilità del nostro vivere quotidiano.

Sono finite nel peggiore dei modi le ricerche di Ugo Fattore, il 60enne veneziano scomparso nella zona di Val Pramper, nel bellunese, e trovato senza vita nelle scorse ore. Come riferisce VeneziaToday, dalle informazioni dei familiari e dalle geolicalizzazioni del cellulare, l’uomo doveva. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

