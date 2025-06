Trovato morto il 40enne inghiottito dal fiume mentre faceva il bagno

Un tuffo in cerca di sollievo dall'afa si è trasformato in tragedia a Vaprio d'Adda, dove il 40enne Florin Banu ha perso la vita inghiottito dalle acque del fiume. Le speranze di ritrovarlo vivo si sono spente ieri sera, quando il suo corpo è stato recuperato dopo lunghe ore di ricerche. Un dramma che scuote tutta la comunità locale, lasciando un senso di impotenza e dolore profondo.

Un tuffo per sfuggire alla morsa dell'afa si è trasformato in tragedia ieri pomeriggio a Vaprio d'Adda. Le speranze di ritrovare vivo Florin Banu, operaio quarantenne romeno in Italia per lavoro, si sono dissolte ieri sera intorno alle 20, quando il suo corpo senza vita è stato recuperato dopo. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

