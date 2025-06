Trovata volpe ferita all' Eur La garante per gli animali spiega cosa fare

Una scena che ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti dell’Eur: una volpe ferita e immobilizzata sotto un’auto in viale dell’Oceano Atlantico. In situazioni come questa, è fondamentale agire con calma e responsabilità. La Garante per gli Animali suggerisce di non tentare di muovere l’animale da soli e di chiamare immediatamente le autorità competenti o i servizi veterinari per garantire un intervento tempestivo e sicuro.

Una volpe ferita, immobile, è stata trovata sabato 28 giugno sotto un’auto parcheggiata in viale dell’Oceano Atlantico, all’Eur. La volpe ferita e la preoccupazione dei residenti La scoperta dell’animale e la difficoltà nel trovare il personale deputato a metterla in salvo, ha creato. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: volpe - ferita - trovata - garante

Trovata volpe ferita all'Eur. La garante per gli animali spiega cosa fare https://ift.tt/VrfXAa1 Vai su X

Volpe ferita trovata in un giardino, "Ecco come l'abbiamo salvata" - la Nazione - Una volpe salvata grazie al buon cuore di chi l'ha trovata nel suo giardino. Si legge su lanazione.it

Via Monte Cervialto: Volpe impaurita trovata ferita in una lavanderia, tratta in salvo dopo due giorni - RomaToday - Volpe impaurita trovata ferita in una lavanderia, tratta in salvo dopo tre giorni. Lo riporta romatoday.it