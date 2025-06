Troppa stanchezza | per gli escursionisti arriva il soccorso alpino

Un momento di relax in alta quota può trasformarsi in una sfida imprevista: ieri sera, due escursionisti sul sentiero Costanzi tra Val di Non e Val di Sole hanno avuto bisogno di soccorso a causa di un'improvvisa stanchezza. L'intervento tempestivo del Soccorso Alpino ha evitato conseguenze più gravi, dimostrando quanto sia fondamentale essere sempre preparati. La loro avventura ci ricorda che la sicurezza in montagna è una priorità assoluta, anche nelle escursioni più tranquille.

La gita di due escursionisti sul sentiero Costanzi, nella zona di Cima Rocca, tra Val di Non e Val di Sole, è finita con un imprevisto e con l’intervento dei soccorritori. È successo intorno alle 19:30 di ieri, sabato 28 giugno. A lanciare l’allarme i due escursionisti, un uomo di 44 anni e. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

