TROFEO AZIMUT Ferrari contro Pecci Finale tricolore al Città dei Mille

Una sfida emozionante si prepara al Città dei Mille, dove la finale del Trofeo TNB Azimut Investimenti promette scintille. Gianmarco Ferrari, con il suo mancino magico, e Alessandro Pecci si contenderanno il prestigioso titolo in un match che si preannuncia avvincente e ricco di sorprese. La battaglia tra questi due talenti italiani sarà certamente da non perdere, scrivendo una nuova pagina di storia in questo appassionante torneo tra i protagonisti del circuito.

Parla italiano la finale del Trofeo TNB Azimut Investimenti (15.000$, terra battuta) che vedrà impegnati Gianmarco Ferrari (nella foto) e Alessandro Pecci. Il primo, sceso al numero 604 del mondo dopo essere entrato qualche anno fa nella top-400 a causa di un 2024 totalmente incolore, ha dimostrato che il suo mancino vale qualcosa in più non concedendo scampo a Giuseppe La Vela, battuto 62, 64, confermando l’unico precedente risalente al 2023, a lui favorevole. Oggi dovrà tirare fuori il meglio per sopravanzare un Pecci reduce da un giugno di fuoco, e non solo per le alte temperature che avvolgono anche il Tennis Club Città dei Mille. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - TROFEO AZIMUT. Ferrari contro Pecci. Finale tricolore al Città dei Mille

In questa notizia si parla di: pecci - trofeo - azimut - ferrari

TROFEO AZIMUT. Ferrari contro Pecci. Finale tricolore al Città dei Mille; Pecci e Ferrari si contendono il Trofeo Azimut; Tennis, al Trofeo Azimut il bergamasco Malgaroli con Seghetti vince il doppio. Domani la finale è tutta italiana: Ferrari-Pecci.

Malgaroli si prende il doppio al Trofeo Tnb Azimut. Singolare: finale Pecci-Ferrari - Mai un bergamasco era riuscito a vincere un torneo internazionale «in casa»: c’è riuscito il classe 2002 in coppia con Seghetti. Come scrive ecodibergamo.it

Notizie di Trofeo Tnb Azimut - Mai un bergamasco era riuscito a vincere un torneo internazionale «in casa»: c’è riuscito il classe 2002 in coppia con Seghetti. Si legge su ecodibergamo.it