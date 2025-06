Trofei della Valle lo sport che unisce i comuni della Valle Vitulanese

Dal 1° luglio 2025, la Valle Vitulanese si accenderà di passione e solidarietà con i “Trofei della Valle”, un torneo itinerante che celebra lo sport come strumento di unione tra i comuni. Un evento che non solo coinvolge atleti e appassionati, ma rafforza il senso di comunità e identità territoriale. Preparatevi a vivere momenti indimenticabili: lo sport che unisce, parla e costruisce ponti tra le generazioni.

Comunicato Stampa Un torneo itinerante ricco di passione e identità territoriale Prenderà ufficialmente il via il 1° luglio 2025 l’iniziativa “Trofei della Valle”, la manifestazione sportiva promossa dal comitato “Trofei della Valle” con l’obiettivo di rinsaldare i legami tra i . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Trofei della Valle, lo sport che unisce i comuni della Valle Vitulanese

In questa notizia si parla di: valle - trofei - sport - unisce

“Trofei della Valle 2025”, lo sport che unisce i Comuni della Valle Vitulanese - Dal 1° luglio 2025, la Valle Vitulanese si trasformerà nel palcoscenico di “Trofei della Valle”, un evento sportivo pensato per unire i comuni in un abbraccio di passione e solidarietà.

Il primo Trofeo città di Vaiano resta in casa! Bravissimi i nostri atleti! Congratulazioni da parte dell’amministrazione comunale a tutti i partecipanti al trofeo e alla Valbisenzio Calcio Academy per l’organizzazione. Viva lo sport che diverte, unisce, insegna valori Vai su Facebook

“Trofei della Valle 2025”, lo sport che unisce i Comuni della Valle Vitulanese; Strega, le uscite. Il Team Altamura fiuta il doppio colpo: Borello e Starita. Catania, Trapani e Vicenza interessate a Pippo Berra; Liguria Regione Europea dello Sport 2025.

Quando lo sport unisce e non divide - Sport - Il Giorno - QUANDO LO SPORT unisce e non divide, quando lo sport riesce ad essere educativo, non sempre capita, trasmettendo valori importanti. Riporta ilgiorno.it

La Valle d'Aosta è candidata Regione Europea dello Sport 2023 - RaiNews - La Valle d'Aosta è candidata a diventare European Region of Sport 2023, il riconoscimento conferito dall'Aces, la Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport. Scrive rainews.it