Trofei della Valle 2025 lo sport che unisce i Comuni della Valle Vitulanese

Dal 1° luglio 2025, la Valle Vitulanese si trasformerà nel palcoscenico di “Trofei della Valle”, un evento sportivo pensato per unire i comuni in un abbraccio di passione e solidarietà. In un territorio ricco di storia e tradizione, lo sport diventa il linguaggio universale capace di superare ogni barriera, rafforzando legami e creando ricordi indelebili. Pronti a vivere un’estate all’insegna dell’unità e del divertimento?

Tempo di lettura: 2 minuti Prenderà ufficialmente il via il 1° luglio 2025 l’iniziativa “Trofei della Valle”, la manifestazione sportiva promossa dal comitato “Trofei della Valle” con l’obiettivo di rinsaldare i legami tra i Comuni della Valle Vitulanese attraverso il linguaggio universale dello sport. Nel mese di luglio, il territorio sarà attraversato da un’ondata di entusiasmo, passione e partecipazione grazie a due tornei: uno di calcio maschile e uno di pallavolo femminile. Le partite di calcio si disputeranno sui campi comunali di Cautano e Foglianise, mentre la pallavolo si svolgerà interamente presso il Palazzetto dello Sport di Vitulano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

