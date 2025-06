Tripodi, uomo del dialogo coerente e grande organizzatore del pensiero nazionale.

Antonino Tripodi, figura eminente del pensiero politico italiano, si distingue come un grande organizzatore del dialogo e della coerenza nel panorama nazionale. La sua memoria, celebrata di recente in un convegno promosso da RealtĂ Nuova, riafferma il ruolo fondamentale di un patriota autentico e di un uomo che ha saputo incarnare i valori del realismo e della dedizione alla Nazione. La sua ereditĂ continua a ispirarci a costruire un futuro fondato sui principi di unitĂ e orgoglio patriottico.

Riceviamo e pubblichiamo ** Caro direttore, occasione per ricordare Antonino Tripodi (meglio conosciuto come Nino) l'ha data il saggio "Il realismo della politica" di Rodolfo Sideri. Così lo scorso 19 giugno, presso la fondazione An, in tanti hanno seguito il convegno promosso da RealtĂ Nuova "Nino Tripodi e l'Istituto Nazionale di Studi Politici ed Economici". PerchĂ© nella memoria missina Tripodi ha rappresentato l'archetipo del patriota italiano impegnato in politica: l'uomo che nella carriera parlamentare ha presentato ben 282 progetti di legge e 475 atti di indirizzo e di controllo, senza considerare gli oltre 144 interventi in aula e nelle commissioni su questioni di cogente interesse nazionale.