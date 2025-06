Triathlon Ilaria Zane conquista uno splendido terzo posto in Coppa del Mondo

Un'Italia inarrestabile, capace di brillare anche sotto il sole cocente di Saidia. Ilaria Zane conquista un prestigioso terzo posto in Coppa del Mondo di Triathlon, dimostrando che passione e determinazione portano sempre risultati straordinari. La performance delle nostre atlete testimonia l'eccellenza italiana nello sport internazionale, portando a casa medaglie e emozioni. E questa è solo l'inizio di un viaggio ricco di successi e sfide da affrontare con grinta.

Saidia, 29 giugno 2025 – Una splendida Italia si prende la Top10 della tappa di Coppa del Mondo di Triathlon in Marocco. Il caldo torrido non ha fermato gli Azzurri che hanno dato anima e cuore in gara. Ilaria Zane si prende il terzo posto con una medaglia di bronzo di peso. Verena Steinhauser fa il quarto posto, mentre Angelica Presta fa la sesta posizione. Foto World Triathlon (Federazione Italiana TriathlonFacebook) ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it