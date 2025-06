Treviso sparisce dopo un tuffo nel Piave | annega una bimba di 10 anni

Una tragedia sconvolge Treviso: una bambina di 10 anni, originaria della Macedonia, è scomparsa e successivamente trovata annegata nel fiume Piave, mentre si trovava con i fratelli a San Giacomo di Pederobba. La comunità si stringe nel dolore di una perdita improvvisa che ha lasciato tutti senza parole. La sua giovane vita spezzata ci ricorda quanto sia importante la massima attenzione in acque aperte, soprattutto tra i più piccoli...

Tragedia in provincia di Treviso: una bambina di 10 anni è annegata mentre stava facendo il bagno nel fiume Piave con i fratelli, all'altezza di San Giacomo di Pederobba. La bambina, di origine macedone, era con la famiglia. I genitori prima hanno lanciato l'allarme per la sua scomparsa, intorno alle 16 di oggi, domenica 29 giugno, poi hanno fatto la tragica scoperta: dopo un tuffo, nelle vicinanze del cementificio Rossi, la bimba non è più riemersa. Per le ricerche della piccola, sul posto erano giunti subito i vigili del fuoco di Treviso con squadre di terra, specialisti fluviali e l’elicottero. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it