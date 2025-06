Treviso morta la bimba di 10 anni dispersa nel Piave | è annegata

Tragedia a Treviso: una bambina di 10 anni, dispersa nel Piave, ha perso la vita durante una giornata di svago con la famiglia. La comunità è sconvolta da questa dolorosa perdita e le operazioni di soccorso sono ancora in corso. Un dramma che ci ricorda quanto sia fragile la vita e l'importanza di garantire la sicurezza dei nostri cari. La notizia si aggiunge a un quadro di dolore e speranza di ritrovare conforto.

√ą morta la bambina di 10 anni della quale erano in corso le ricerche nel fiume Piave, a Pederobba, in provincia di Treviso. La piccola, di origine macedone, √® annegata mentre stava facendo il bagno con i fratelli in localit√† San Giacomo, verso le 16 di oggi pomeriggio. Sono in corso le operazioni di recupero del corpo da parte dei sommozzatori dei Vigili del fuoco. La bimba era insieme alla famiglia per un pomeriggio di svago lungo le sponde del Piave. Presenti sul posto i Carabinieri della stazione di Pederobba.¬†. 🔗 Leggi su Lapresse.it ¬© Lapresse.it - Treviso, morta la bimba di 10 anni dispersa nel Piave: √® annegata

