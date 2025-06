Treviso bambina di 10 anni muore annegata dopo un tuffo nel Piave Recuperato il corpo

La piccola si trovava in località San Giacomo a Pederobba con la famiglia e stava facendo il bagno con i fratelli. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Treviso, bambina di 10 anni muore annegata dopo un tuffo nel Piave. Recuperato il corpo

In questa notizia si parla di: treviso - bambina - anni - muore

Bambina di 2 anni muore soffocata da un ciliegia: tragedia a Treviso - Una tragedia sconvolge Revine Lago, Treviso: una bambina di appena 2 anni perde la vita per soffocamento durante un momento di serenità familiare.

Bambina di 2 anni muore soffocata da un ciliegia: tragedia a Treviso https://gazzettadelsud.it/?p=2056390 Vai su Facebook

Treviso, bimba di 2 anni muore soffocata mangiando una ciliegia Vai su X

Treviso, bambina morta annegata a 10 anni nel fiume Piave: recuperato il corpo senza vita; Treviso, bambina di 10 anni morta annegata nel fiume Piave; Bimba di 10 anni annega nel Piave davanti ai genitori.

Bambina di 10 anni muore annegata nel Piave, il dramma sotto gli occhi dei fratelli. È il secondo caso in pochi giorni - Dramma sul fiume Piave a Pederobba, in provincia di Treviso, dove una bambina di 10 anni di origini macedoni è caduta nel fiume e non è più riemersa. msn.com scrive

Treviso, bambina morta annegata a 10 anni nel fiume Piave: recuperato il corpo senza vita - La piccola si trovava in località San Giacomo a Pederobba con la famiglia e stava facendo il bagno con i fratelli quando non è più riemersa dall'acqua ... Da corrieredelveneto.corriere.it