Treviso bambina di 10 anni dispersa sul Piave | si è tuffata e non è risalita

Una giovane di soli 10 anni è scomparsa nelle acque del Piave a Treviso, dopo essersi tuffata e non aver più fatto ritorno. L'intervento immediato dei soccorritori, tra cui vigili del fuoco, specialisti fluviali e un elicottero, ha mobilitato tutta la comunità in una corsa contro il tempo per ritrovare la bambina. La vicenda mette in luce l'importanza di precauzioni e attenzione quando si frequentano ambienti naturali.

Immediato l'allarme ai soccorritori, che sono giunti sul posto tempestivamente. Sul posto sono impegnati i vigili del fuoco con squadre di terra, specialisti fluviali e un elicottero. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Treviso, bambina di 10 anni dispersa sul Piave: si è tuffata e non è risalita

In questa notizia si parla di: treviso - bambina - anni - dispersa

Bambina di 2 anni muore soffocata da un ciliegia: tragedia a Treviso - Una tragedia sconvolge Revine Lago, Treviso: una bambina di appena 2 anni perde la vita per soffocamento durante un momento di serenità familiare.

Treviso, morta la bimba di 10 anni dispersa nel Piave: è annegata - LaPresse; Treviso, morta la bimba di 10 anni dispersa nel Piave: è annegata; Bambina di 10 anni dispersa nel fiume Piave a Pederobba: in corso le ricerche.

Treviso, bambina di 10 anni dispersa sul Piave: ricerche in corso - Secondo le prime informazioni la piccola, di origini macedoni, stava facendo il bagno con i fratelli in una spiaggetta in località San Giacomo di Pederobba, nelle vicinanze del cementificio Rossi, ma ... Lo riporta tg24.sky.it

Bimba di 10 anni dispersa sul Piave, ricerche in corso - I Vigili del fuoco sono impegnati nella ricerca di una bambina di 10 anni dispersa lungo il fiume Piave, a Pederobba, in provincia di Treviso. Da ansa.it