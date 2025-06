Treviso bambina di 10 anni dispersa sul Piave | ricerche in corso

Una drammatica emergenza scuote Pederobba, Treviso, dove una bambina di 10 anni, originaria della Macedonia, è dispersa nel fiume Piave dopo un bagno con i fratelli. Le ricerche intense e coordinate stanno coinvolgendo vigili del fuoco e soccorritori, nella speranza di ritrovarla sana e salva. Restate sintonizzati per aggiornamenti su questa difficile vicenda.

Una bambina di 10 anni risulta dispersa lungo il fiume Piave, a Pederobba, in provincia di Treviso. Secondo le prime informazioni la piccola, di origini macedoni, stava facendo il bagno con i fratelli in una spiaggetta in località San Giacomo di Pederobba, nelle vicinanze del cementificio Rossi, ma dopo un tuffo non sarebbe più riemersa. I vigili del fuoco sonoattualmente impegnati nelle ricerche, mentre sul posto stanno operando squadre di terra, specialisti fluviali ed elicottero. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Treviso, bambina di 10 anni dispersa sul Piave: ricerche in corso

In questa notizia si parla di: treviso - bambina - anni - dispersa

Bambina di 2 anni muore soffocata da un ciliegia: tragedia a Treviso - Una tragedia sconvolge Revine Lago, Treviso: una bambina di appena 2 anni perde la vita per soffocamento durante un momento di serenità familiare.

Treviso, morta la bimba di 10 anni dispersa nel Piave: è annegata - LaPresse; Treviso, morta la bimba di 10 anni dispersa nel Piave: è annegata; Bambina dispersa vicino al Piave: scattano le ricerche.

Bambina di 10 anni dispersa nel Piave: «Si è tuffata e non è più riemersa». Il dramma sotto gli occhi dei fratellini - Dramma sul fiume Piave a Pederobba, in provincia di Treviso, dove una bambina di 10 anni di origini macedoni è caduta nel fiume e non ... Si legge su msn.com

Bimba di 10 anni dispersa nel Piave: in corso ricerche in acqua - Ricerche in corso nei pressi del Piave per una bimba di 10 anni che risulta scomparsa: si sarebbe tuffata e non è riemersa ... Secondo fanpage.it