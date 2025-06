Treviso bambina di 10 anni annega nel Piave | recuperato il corpo dai vigili del fuoco

Tragedia a Pederobba, Treviso: una bambina di 10 anni ha perso la vita nel Piave mentre si trovava con i fratelli in una spiaggetta. Il suo corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco tra i massi del fiume, lasciando sotto shock la comunità . Un dramma che ricorda quanto sia importante la vigilanza e la sicurezza durante le momentanee di svago all'aperto. La voce di questa tragedia ci invita a riflettere sulla fragilità della vita e sulla necessità di prevenzione.

Una bambina di 10 anni è annegata nel fiume Piave, a Pederobba, in provincia di Treviso. Il corpo della piccola, di origini macedoni, è stato recuperato intorno alle ore 18.30 dai sommozzatori dei vigili del fuoco dopo che era rimasto bloccato tra i grossi massi del Piave. La bambina stava facendo il bagno con i fratelli in una spiaggetta in località San Giacomo di Pederobba, nelle vicinanze del cementificio Rossi, ma dopo un tuffo non sarebbe più riemersa. A dare l’allarme della sua scomparsa verso le ore 16 sono stati proprio i genitori che non l'hanno più vista. Le operazioni di ricerca, rese complesse a causa delle forti correnti, si sono concentrate nella zona a poca distanza dal punto in cui la piccola si era tuffata nelle acque. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it