Treviso annegata nel fiume Piave la bambina di 10 anni Dopo un tuffo non è più riemersa

Tragedia a Treviso: una bambina di 10 anni, dopo un tuffo nel fiume Piave a Pederobba, è stata tragicamente trovata senza vita dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Le ricerche intense e precise si sono concentrate nelle acque vicino al punto di immersione, dove la piccola era scomparsa poco dopo aver saltato in acqua con i fratelli. Un dramma che scuote l'intera comunità e ci ricorda quanto sia fondamentale la massima prudenza in ambienti naturali.

È stato recuperato intorno alle ore 18.30 dai sommozzatori dei vigili del fuoco il corpo della bambina di 10 anni annegata nelle acque del fiume Piave, a Pederobba, in provincia di Treviso. Le ricerche si erano concentrate nella zona a poca distanza dal punto in cui la piccola assieme ai fratelli si era tuffata nelle acque, affondando nell’acqua poco dopo. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno perlustrato il fondale del fiume, mentre l’elicottero del reparto volo di Venezia ha perlustrato la zona dall’alto. L’allarme era scattato nel pomeriggio di oggi, quando la piccola, di origine macedone, non è riemersa dopo un tuffo durante un bagno con i fratelli in una spiaggetta in località San Giacomo, nei pressi del cementificio Rossi. 🔗 Leggi su Open.online