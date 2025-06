Treni serata da incubo sul nodo genovese | ritardi fino a 100 minuti sulla linea per Milano

Una serata da incubo sui binari genovesi: ritardi fino a 100 minuti sulla linea per Milano, causati da un inconveniente tecnico tra Reggio Emilia e il capoluogo lombardo. I disagi si estendono anche a chi deve raggiungere Roma e il levante ligure, lasciando pendolari e viaggiatori in attesa di risposte e soluzioni rapide. La situazione richiede interventi efficaci per ripristinare la normalità e ridare fiato alle aspettative dei passeggeri.

Tra le cause dei disagi i riflessi di un inconveniente tecnico nella tratta fra il capoluogo lombardo Reggio Emilia. Tempi lunghi anche per chi da Genova deve raggiungere Roma e il levante ligure. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Treni, serata da incubo sul nodo genovese: ritardi fino a 100 minuti sulla linea per Milano

