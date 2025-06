Treni rallentamenti su Roma-Napoli | ritardi fino a due ore

Se viaggi tra Roma e Napoli, preparati a qualche ritardo: i treni stanno rallentando fino a due ore a causa di un guasto tecnico nei pressi di Anagni. Alta Velocità , Intercity e Regionali si trovano in difficoltà , con tempi di percorrenza prolungati. Rimani aggiornato per evitare sorprese e pianifica con attenzione il tuo viaggio, perché anche le altre linee sono interessate da rallentamenti.

(Adnkronos) – Rallentamenti fino 120 minuti sulla linea Roma- Napoli. A causarli un inconveniente tecnico a un treno di altra Impresa ferroviaria nei pressi di Anagni. I treni Alta VelocitĂ , Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti.   La circolazione ferroviaria sulla linea Alta VelocitĂ Milano–Bologna è rallentata anche . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: treni - rallentamenti - roma - napoli

Persone non autorizzate sui binari a Santo Spirito: rallentamenti e ritardi per i treni in transito - Giovedì 15 maggio, la circolazione ferroviaria a Bari ha subito rallentamenti a causa della presenza di persone non autorizzate sui binari tra Santo Spirito e Parco Nord.

Treni, rallentamenti sulla Roma-Napoli: ritardi fino a 80 minuti per Alta velocità , Intercity e regionali https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/06/29/news/treni_ritardi_roma_napoli-424699735/?rss&ref=twhl… Vai su X

Tornano a circolare il Frecciarossa Milano-Roma-Salerno-Potenza-Taranto, due coppie di Intercity Roma-Taranto e una coppia di treni regionali Taranto-Potenza-Napoli Previsti bus sostitutivi per la tratta Bari-Taranto durante tutta la durata dei lavori Vai su Facebook

Treni, rallentamenti su Roma-Napoli: ritardi fino a due ore; Treni, rallentamenti sulla Roma-Napoli: ritardi fino a 80 minuti per Alta velocitĂ , Intercity e regionali; Treni in tilt tra Roma-Napoli e Milano-Bologna, ritardi fino 140 minuti.

Treni, rallentamenti su Roma-Napoli: ritardi fino a due ore - A causarli un inconveniente tecnico a un treno di altra Impresa ferroviaria nei pressi di Anagni. msn.com scrive

Treni, circolazione rallentata fra Roma e Napoli - 55 per un "inconveniente tecnico ad un treno di altra impresa ferroviaria" all'altezza di Anagni, nel Frusinate. Lo riporta rainews.it