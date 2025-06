Treni rallentamenti su linea Roma-Napoli e Milano-Bologna | ritardi fino a 4 ore

Se viaggiate tra Roma e Napoli o Milano e Bologna, preparatevi a disagi e ritardi fino a 4 ore. Un inconveniente tecnico ha rallentato la circolazione ferroviaria, coinvolgendo anche un treno Italo, e causando notevoli disagi ai passeggeri. La situazione resta sotto stretta osservazione, ma in queste ore la pazienza √® la virt√Ļ pi√Ļ richiesta per affrontare i ritardi e raggiungere le proprie destinazioni.

Disagi e rallentamenti delle linee ferroviarie. La circolazione dei treni sulla Roma-Napoli √® rallentata dalle 16.55 per un "inconveniente tecnico ad un treno di altra impresa ferroviaria" all'altezza di Anagni, nel Frusinate. Come ha riferito Trenitalia, i treni Alta velocit√†, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 240 minuti.¬†A causare il rallentamento √® stato un treno Italo che stava viaggiando da Roma a Napoli ed √® rimasto fermo per un problema tecnico.¬†. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it