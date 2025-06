Treni rallentamenti su linea Roma-Napoli e Milano-Bologna | ritardi fino a 2 ore

Se state pianificando un viaggio tra Roma e Napoli o Milano e Bologna, è importante essere aggiornati sui recenti disagi ferroviari. Rallentamenti e ritardi fino a 2 ore stanno interessando le linee principali a causa di inconvenienti tecnici e problemi con treni di diverse compagnie. La situazione può influenzare i vostri piani di viaggio, quindi consultate sempre gli aggiornamenti prima di partire. Restate con noi per scoprire come affrontare al meglio questi imprevisti.

Disagi e rallentamenti delle linee ferroviarie. La circolazione dei treni sulla Roma-Napoli è rallentata dalle 16.55 per un "inconveniente tecnico ad un treno di altra impresa ferroviaria" all'altezza di Anagni, nel Frusinate. Come ha riferito Trenitalia, i treni Alta velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti. A causare il rallentamento è stato un treno Italo che stava viaggiando da Roma a Napoli ed è rimasto fermo per un problema tecnico. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it