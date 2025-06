Treni nottata da incubo sul nodo genovese | ritardi fino a 100 minuti sulla linea per Milano

Un'odissea notturna sul nodo genovese: ritardi fino a 100 minuti sulla linea per Milano, causati da un inconveniente tecnico tra Reggio Emilia e il capoluogo lombardo. I disagi si fanno sentire anche su rotte verso Roma e il levante ligure, trasformando il viaggio in un vero e proprio incubo. La situazione richiede interventi immediati per ridare serenità ai pendolari e migliorare l’affidabilità del servizio ferroviario.

Tra le cause dei disagi i riflessi di un inconveniente tecnico nella tratta fra il capoluogo lombardo Reggio Emilia. Tempi lunghi anche per chi da Genova deve raggiungere Roma e il levante ligure. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Treni, nottata da incubo sul nodo genovese: ritardi fino a 100 minuti sulla linea per Milano

