Treni fermi e passeggeri nel caos | guasto a un convoglio ritardi fino a due ore sulla Roma-Napoli

Il caos dei treni fermi e dei passeggeri in attesa si diffonde tra Anagni e Ceccano, trasformando una normale giornata di viaggio in un incubo di ritardi e nervosismo. La linea Roma-Napoli, tra le più trafficate d’Italia, si trova improvvisamente paralizzata da un guasto tecnico su un convoglio Italo, causando fino a due ore di attesa. In questo scenario di disagio, la pazienza dei viaggiatori viene messa duramente alla prova, lasciando tutti...

Un treno fermo nel mezzo dei binari, il sole ancora alto, l’aria condizionata che non basta a placare il nervosismo. Si viaggia – o meglio, non si viaggia – così oggi lungo la linea Roma-Napoli, una delle tratte più frequentate d’Italia. Tutto comincia poco prima delle 17, quando un convoglio di Italo, diretto verso il capoluogo campano, si ferma tra Anagni e Ceccano per un guasto tecnico. Il punto critico è nel cuore del Frusinate, ma l’eco del blocco si estende ben oltre. La circolazione ferroviaria lungo l’asse dell’ Alta velocità si paralizza in entrambe le direzioni: secondo quanto comunicato da Trenitalia, i ritardi arrivano fino a 240 minuti, con ripercussioni anche su Intercity e regionali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Treni fermi e passeggeri nel caos: guasto a un convoglio, ritardi fino a due ore sulla Roma-Napoli

