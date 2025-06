Tremendo incidente nella notte prima lo scontro tra auto e moto poi l' incendio | gravissimo un centauro

Un incidente terribile ha sconvolto la notte di Senigallia, coinvolgendo auto e moto in un drammatico scontro seguito da un incendio devastante. Un centauro è gravemente ferito mentre due automobilisti sono rimasti ustionati: il bilancio di una scena che lascia sgomenti. Le indagini sono in corso per chiarire le cause di questa tragedia, che ricorda quanto siano fragili i momenti di sicurezza sulle strade.

SENIGALLIA - È di un motociclista gravemente ferito e di due automobilisti ustionati il bilancio del drammatico incidente avvenuto poco dopo la mezzanotte di domenica 29 giugno lungo la strada provinciale Corinaldese, tra le località Brugnetto e Molino Marazzana. Secondo una prima. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

