Tregua in Palestina dialogo con l’Iran | Donald prova a rifare il suo Medio Oriente

In un Medio Oriente in continuo fermento, le tensioni tra Palestina, Iran e Israele restano al centro dell’attenzione internazionale. Donald Trump tenta di rilanciare il dialogo, presentando dossier per favorire la distensione tra Israele e i Paesi arabi, ma sul campo la realtà è ben diversa: ai funerali a Teheran si sentono voci di ostilità come «morte all’America». La strada della pace sembra ancora lontana, ma il tentativo di dialogo continua a mantenere vivo il filo della speranza.

I dossier per distendere i rapporti tra Israele e Paesi arabi. Ma ai funerali a Teheran urlano «morte all'America».

