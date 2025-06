Trecciolino nuova vita | Tale lo metto con Zio Frac Dentro nomi affidabili servono 4-5 Alesandra

Trecciolino, il celebre cavaliere con 13 Palii vinti, ha fatto un passo importante verso una nuova vita: lasciare la scuderia e trasferirsi nella tenuta del Calcione per dedicarsi a nuovi progetti. Il suo passato di glorie e sfide è ancora vivo nei ricordi, ma l’entusiasmo per ciò che lo aspetta ora brilla più forte. Hai mai sentito il richiamo di un passato che non si dimentica? Ecco come lui affronta questa emozionante transizione...

Siena, 29 giugno 2025 – “Circa un anno fa ho lasciato la scuderia ad Enrico, un progetto che avevamo fatto da tempo. Ora tocca a lui. E mi sono trasferito nella tenuta del Calcione a lavorare”, racconta Trecciolino, 13 Palii vinti, che sia il 27 che ieri era a vedere le prove di notte dalle finestre di palazzo D’Elci. Hai voltato pagina, ma la tua ’prima’ vita ti manca un po’? “Un pochino? Tanto! Il primo anno l’ho sofferto di più, quando incrociai le comparse mi prese male. Un’emozione. Adesso, per ora, meglio. Chiaro che quando ci sono i colori, invece che il bianco e nero, nella testa è diverso”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trecciolino, nuova vita: “Tale lo metto con Zio Frac. Dentro nomi affidabili, servono 4-5 Alesandra”

