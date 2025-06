Tre ragazze rischiano di annegare in mare | salvate da un turista napoletano

Un eroe improvvisato, Ciro Cesario, ha risposto prontamente all’appello di salvezza, mettendo a rischio la propria sicurezza per salvare le tre ragazze in pericolo. In un momento di paura e incertezza, il suo gesto dimostra che il valore e l’altruismo sono gli ingredienti più potenti anche nelle situazioni più imprevedibili. Un esempio di coraggio che resterà impresso nel cuore della comunità di Rodi Garganico e oltre.

Paura in un lido di Rodi Garganico in provincia di Foggia intorno alle ore 12.00 di domenica 29 giugno. Tre ragazze hanno rischiato di annegare in acqua nonostante il mare calmo e il fondale basso e sabbioso. Le loro urla hanno spinto un turista napoletano, Ciro Cesario, in vacanza nella località. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

